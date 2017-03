'Argumenten van AkzoNobel zijn niet echt geloofwaardig'

Archiefbeeld: Opwikkelmachine Twaron-bedrijf, locatie Emmen, van de voormalige vezels en polymerendivisie van Akzo. © ANP Onder Japans bewind is fors geïnvesteerd en de productie verviervoudigd

In tegenstelling tot AkzoNobel, die er niets meer in zag en er geen cent meer in wilde investeren, is onder Japans bewind fors geïnvesteerd en de productie verviervoudigd. Het bedrijf (met vestigingen in Arnhem, Emmen en Delfzijl) heeft ook de recente crisis heel goed doorstaan. Of een overname door PPG goed is voor de werknemers is in dit geval onzeker, maar de argumenten van Büchner zijn niet zo nobel als ze nu misschien lijken.



G.J. Riethorst, Oosterbeek