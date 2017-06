'Al Jazeera is de aanleiding voor sancties tegen Qatar'

Allereerst is Al Jazeera hét succesverhaal van Qatar op het wereldtoneel. Al Jazeera is Qatars antwoord op de uitdagingen van globalisering die zich voordoen aan de Arabische wereld. Qatar werd het strategische centrum van de regio door zijn aardgasrijkdom en vooral zijn cruciale geografische ligging aan de rand van een zee van problemen tussen de soennitische en de sjiitische wereld uit te buiten, ingeklemd tussen de krachtige ambities van de twee grootste spelers in de regio met Saoedi-Arabië als bewaarder van de twee heilige moskeeën en de facto leider van de soennitische wereld en Iran als de leider van de sjiitische wereld.



Qatar, letterlijk de spil van de Arabische wereld, is tevens het brandpunt van afgunst (door die onvoorstelbare rijkdom) waarop de gehele Arabische wereld zijn pijlen richt. Qatars kracht rust in het vermogen om een symbolische wereld te creëren die alle tegenstrijdigheden harmonieus integreert. Qatar herbergt het Amerikaanse Commando Centrum voor het Midden-Oosten en heeft vriendschappelijke en diplomatieke betrekkingen met Iran, Israël, de Taliban en herbergt leiders van de politieke islam die in de rest van de Arabische wereld persona non grata zijn.