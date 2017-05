Zo klinkt de concurrentie in de tweede halve finale van het songfestival

1. Servië: Tijana Bogicevic - In Too Deep

De eerste 30 seconden van de Servische inzending zijn veelbelovend. We bouwen misschien op naar iets groots, episch en extatisch. Maar baf! Daar slaan de haren aan het wapperen en blijkt het toch gewoon weer te gaan om de aloude songfestivalcombinatie windmachine plus vredesduif, het genre dat ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd is. In de coupletten horen we hier en daar Katy Perry - zij het ergens opgeduikeld in de krochten van Spotify in de playlist 'Niet Uitbrengen SVP Want Slaapverwekkend'.