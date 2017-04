Zangeres Klaartje van Veldhoven gaat over muzikale grenzen

Klassiek sopraan? Niet echt. Jazzsopraan? Ja en nee. Hybride sopraan dan? Sopraan-plus, of 2.0? Vraag zangeres Klaartje van Veldhoven (36) niet in welk muzikaal straatje ze zichzelf zou stoppen. Elk antwoord schiet te kort. Wie haar nieuwe cd Normal gets you nowhere beluistert, hoort waarom.



Want op haar derde cd presenteert Van Veldhoven een aantal verrassingen. Waren op haar eerste twee albums louter klassieke composities uit de 17de en 18de eeuw te horen (Bach op Komm in mein Herzenshaus, 2013; Henry Purcell en William Byrd op Songs of Clarity, 2014), op haar nieuwe album vervult Van Veldhoven voor het eerst zelf de rol van maker.