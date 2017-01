Winnaar muziekprijs: van muziek kan je niet meer rondkomen

Bejegend

Wat houdt de Nederlandse Muziekprijs in? De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste staatsonderscheiding voor een jonge musicus van het ministerie van OC&W. Als laureaat krijg je niet 'zomaar' een geldbedrag: in feite is de prijs een ontwikkelingstraject dat al voor de uitreiking is ingezet. Een musicus die in aanmerking komt, krijgt een mentor toegewezen en wordt in staat gesteld om lessen te volgen. Als de commissie overtuigd is van 'een positieve ontwikkeling', adviseert zij om de musicus de prijs toe te kennen. De prijs ging eerder naar onder anderen violiste Janine Jansen (2003). Vorig jaar waren harpist Remy van Kesteren en pianist Hannes Minnaar uitverkoren. Eén keer eerder ging de prijs naar een hoornist: dat was Jacob Slagter in 1988.

Een pijnlijk voorbeeld: het is 2010, Van de Laar speelt in het Residentie Orkest. Het debat over kunstsubsidies bereikt het kookpunt. 'De Haagse PVV-lijsttrekker had ons orkest 'dat tromboneclubje' genoemd; wij waren maar uitvreters. Zo werden wij ook bejegend. Ik werd zelfs uitgescholden in de tram. Alleen maar omdat ik daar zat met een koffer met een muziekinstrument erin.'



Van de Laar is jong, maar heeft al veel meegemaakt in de muziek. De Brabander, zoon van een zangpedagoog en een organist uit Helmond, wordt al op zijn 19de aangenomen bij het Residentie Orkest. Hij is dan nog niet eens afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium. Vier jaar later neemt hij ontslag. Het is nog voor de grote bezuinigingsgolf, maar iedereen in het orkest weet dat er zware tijden op komst zijn.



'Het was heel deprimerend', zegt hij. 'Zit je daar dan als jong talent aan de koffietafel, terwijl iedereen om je heen steeds de vraag stelt: heb ik straks nog wel een baan, hoe zorg ik dan voor mijn gezin? Dan ligt de focus echt niet meer bij de vraag: wat heeft die ene grote dirigent gezegd over die maat? Ik was het JeugdOrkest Nederland gewend, ik wilde gewoon muziek maken.'