Wat U2's Joshua Tree zo goed maakt

Vandaag precies dertig jaar geleden, op 9 maart 1987, bracht de Ierse band U2 hun vijfde album uit, The Joshua Tree. Het werd behalve hun succesvolste ook hun beste plaat. Op The Joshua Tree worden alle individuele kwaliteiten van Bono (zang), The Edge (gitaar), Adam Clayton (bas) en Larry Mullen Jr. (drums) voor het eerst volledig uitgebuit. Een plaat waarop alle elementen die eerder werk al onderscheidend maakten, samengevoegd nog iets veel groters vormen. The Joshua Tree was wat Dark Side of the Moon (1973) was voor Pink Floyd, Purple Rain (1984) voor Prince en tien jaar later OK Computer voor Radiohead.