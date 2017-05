Wantenaar maakte een muziekstuk dat speelbaar is voor solist én amateur

Merel Vercammen (28) speelt betoverend viool, improviseert in klassiek en jazz, heeft een master op zak in 'music cognition' en stroomt over van ideeën. Met haar voorstelling over muziek en het brein, Het Nieuwe Mozart Effect, koppelt ze intelligentie aan muziek. En nu heeft ze een gat in het vioolrepertoire ontdekt. Zaterdag gaat in Alkmaar een compositie in première die ze speciaal liet schrijven voor amateurorkest en een professionele vioolsolist.