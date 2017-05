Waarom er rivaliteit heerst tussen deze twee muziekkorpsen

Leuk is dit hè. Ik zit er vanaf mijn 40ste bij, ik vond dat het bij de opvoeding van de kinderen hoorde Moeder van saxofonist Thijs

Iets later begint het op een muzikaal strafkampje te lijken. 'Hier op rechts zitten fouten, zorg dat je het maandag kent want ik ga uitdunnen.'



Pr-man Frank fluistert in mijn oor: 'Hij hóórt gewoon die fouten.' Van iemand met internationale erkenning mag je zoiets verwachten, vind ik.



Een mannelijke klarinettist steekt steeds zijn tong heel ver uit voordat hij gaat blazen; daar zegt niemand iets van.



Ik doe mijn ogen dicht om naar The Corsican litany te luisteren, maar pr-man Frank zit nu in mijn oor te grinniken. 'Op de achterste rij zit een 11-jarige trompettist. Je ziet hem nu niet, hij is heel klein.' Harder lachend: 'Hij heet Bink.'



In de pauze volgt een mededeling dat ze zijn gevraagd om voor de koning en de koningin te spelen tijdens het CHIO paardenconcours in Aken. De groep maakt een hinnikend geluid. Björn zegt het pas in overweging te nemen als er animo is van meer dan tachtig muzikanten.



Thijs zegt dat de St. Joep de enige vereniging van Sittard is die het geluk heeft alleen met muziek de benodigde inkomsten binnen te halen. Ze doen 52 optredens per jaar. 'Met een goed korps gaat dat vanzelf. Sommige verenigingen halen oudpapier op voor geld. De Phil bijvoorbeeld verkoopt potgrond.'



De moeder van saxofonist Thijs komt naar me toe: 'Leuk is dit hè. Ik zit er vanaf mijn 40ste bij, ik vond dat het bij de opvoeding van de kinderen hoorde.'



Na afloop wil dirigent Björn direct naar huis. Ik hou hem tegen en vraag naar de Moorse mars. Of zoiets niet ongebruikelijk is tijdens een katholieke processie?



Hij: 'Waarom? Het is 2017. De mensen vonden het geweldig.'



Ik: 'En jullie hadden de pauk en de gong op wieltjes gezet.'



Björn: 'Hoe krijg je ze anders naar buiten?'



Daarna de vraag of hij mag gaan.



Om de jeugd te behouden organiseren ze dingen als een filmnacht in het repetitielokaal. 'Ze kijken dan de hele nacht films', zegt Thijs. Iemand zegt: 'De jeugd heeft de toekomst.'



Muzikanten John (68), Nico (65), Ton (65) en Peter (63) zijn de enigen die nog een biertje met me willen drinken na afloop.



Ik bel Jan uit Broeksittard om te vragen hoe laat hun repetitie ook alweer begint. Hij is blij dat ik bel. De repetitie gaat niet door, de dirigent heeft een longontsteking.



Hij vraagt of ik de verschillen goed heb kunnen zien tussen de drie verenigingen. 'Ik geloof van wel', zeg ik. 'Jullie drukken de grootste stempel op gezelligheid.' Van Jan hoeft die hele concurrentie ook niet, daar is hij heel eerlijk in. 'Geef mij mijn dorpje en mijn fanfare, en laat mij maar lekker hobbelen.'