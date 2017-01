Waarom Drake de onaantastbare popkoning van dit moment is

Eerst de ontzagwekkende erelijst er maar eens bij pakken, zodat we heel het Drake-fenomeen, vlak voor zijn Nederlandse optredens van volgende week, in volle glorie voor ogen hebben. De rapper Drake, die op 24 oktober 1986 in Toronto, Canada, werd geboren als Aubrey Drake Graham, was vorig jaar de meest gestreamde artiest op de grootste streamingsite Spotify. Sterker nog: hij was de meest gestreamde artiest in de geschiedenis van het streamen. Zijn album Views en bijvoorbeeld zijn single One Dance werd - zoek dekking - bijna vijf miljard keer afgespeeld.