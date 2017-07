Waarom 1967 het popjaar der popjaren is

Maar wacht, het begint wel te rommelen in die Hot 100. Het nummer dat de aftakeling die met de jaren komt het beste heeft doorstaan, en dus misschien wel het allerbeste liedje van 1967, staat keurig op nummertje 13: Aretha Franklin, met Respect. De zwarte muziek, van soul tot rhythm and blues, steekt in de mainstream-poplijsten goddank een vuist op met in elk geval teksten die de truttigheid van het establishment doorbreken. 'All I want you to do for me, is give it to me when you get home', zingt Franklin. 'Yeah baby, whip it to me.' Daar kun je in huiselijke kring al een revolutie mee in gang zetten.



Eenmaal wakker zien we in de Hot 100 ook The Doors ontbranden met Light My Fire. En kijk: een van de leukste psychedelische popliedjes van 1967 is heel sneaky die Hot-100 binnengeslopen: Electric Prunes met I Had Too Much To Dream Last Night. De trippende fluorhippies staan op nummer 93. Helaas nét onder Bill Cosby, die nu is geworden waar hij toen over zong in Little Ole Man.