Vooruit Kris, erop en erover. Doe het voor mij

Niet iedereen had een van melancholie geborduurde zin als 'There's something in a Sunday makes a body feel alone' in zijn binnenzak. Of: 'Freedom is just another word for nothing left to lose.'



Zal je net zien, gaat ie niet dood, en wordt ie met twee vingers in de neus tachtig. Stapt ie gewoon uit zijn huis op Hawaïaans eiland Maui, met zijn donderbruine Gibson-gitaar in de koffer, om in Utrecht op te treden, en elders in Europa.



Na die gierend extatische interpretatie van een ontbeerde podiumervaring kon het alleen maar tegenvallen. Wat dacht je dan? J. Schoorl. Dat een 81-jarige de pannen van het dak speelt, en zijn stem van roestig en doorleefd een doorstart heeft gemaakt naar soepel en krachtig? Heb je wel de vorige keer geluisterd naar mensen die vertelden dat het beste concert van 2013 ook zo zijn schaduwzijden had?