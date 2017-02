Vijf verscheurende liefdesliedjes voor Valentijnsdag

Nirvana - Drain You

Best eng, een verliefde Kurt Cobain. Courtney Love kan erover meepraten. Zij kreeg in 1991 het nummer Drain You te verwerken, zomaar een liefdesliedje van Nirvana, van de plaat Nevermind. Het refrein is al pittig. Nogal vlezig ook. 'Chew your meat for you. Pass it back and forth. In a passionate kiss. From my mouth to yours. I like you.' Maar er gaan nog veel gekkere dingen gebeuren. 'It is now my duty to completely drain you. I travel through a tube and end up in your infection.' Ren weg, Courtney Love. Ren héél hard weg.