Tributes, tweets en stiltes: Amerika rouwt om Chris Cornell

Donderdag al werden filmpjes van het laatste concert van Soundgarden in Detroit online gezet. De band sloot de show in het Fox Theatre af met het nummer Slaves and Bulldozers van het album Badmotorfinger uit 1991, maar midden in het nummer zong Cornell ineens een refrein uit het gospellied In My Time of Dying, dat bekend werd in een uitvoering van Led Zeppelin, een van de grote voorbeelden voor de zanger. 'In my time of dying', zong Cornell, 'ain't gonna cry no more. All I need for you to do, is to drag my body home, well, well, well, so I can die easy.' Veel Soundgardenfans zien in die laatste zinnen van Cornell een aankondiging van zijn zelfmoord, een paar uur later.



Op Facebook deelde Cornell een paar uur voor zijn dood nog een oud nummer van Soundgarden. Hij zette By Crooked Steps uit 2013 online, onder het kopje: 'I'm the shape of the hole, inside your heart.' In het nummer zingt Cornell: 'Not looking for a brighter side, crooked steps will take me higher. I don't care if you want to cry.' Volgens sommige fans opnieuw verwijzingen naar een naderend einde.