Tomorrowland screent festivalbezoekers - zeker 38 man zijn niet welkom

Volgens de Privacycommissie is een controle van iemands juridische antecedenten enkel toegelaten bij een aanwijsbaar risico of een concrete verdenking. Een algemene screening van alle tickethouders is een 'inbreuk op de persoonlijke levenssfeer'. Bovendien zou een controle op basis van algemene politiedatabanken het net veel te breed werpen. 'Je kunt al voor het roken van een jointje in die politiedatabank terechtkomen', aldus De Geest.



Hoewel de federale politie benadrukt de screening zorgvuldig te hebben uitgevoerd en elk dossier persoonlijk te hebben behandeld, wekken enkele casussen in de Belgische media inderdaad twijfel over de precisie van de screening. Een geweigerde festivalganger zei in zijn leven slechts één keer met de politie in aanraking te zijn gekomen, toen hij dronken achter het stuur werd betrapt. 'Als dat de reden is, dan zouden er veel niet binnen mogen, toch?', aldus de 25-jarige man in de krant Het Laatste Nieuws.

De Belgische politie vergelijkt de weigering van enkele festivalgangers met een stadionverbod voor hooligans