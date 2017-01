The xx heeft de deur naar de toekomst gevonden

Zoals niemand in het stadje Metropolis in de gaten heeft dat in de onhandige, bebrilde journalist Clark Kent de mysterieuze Superman schuilt, zo is het je amper voor te stellen dat de onopvallende, Engelse Romy Madley Croft (27) ook gitarist en zangeres is van The xx, een van de succesvolste Engelse indiebands van de laatste tien jaar.



Op het podium is ze een ravenzwarte verschijning met asymmetrische coiffure.