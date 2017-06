Spoon-frontman Britt Daniel over Trump, indierock en het nieuwe album

Hot Thoughts, het negende album van Spoon, is acht songs onderweg als ons in het nummer Tear it Down plots een politiek statement tegemoet springt. Warempel. Daar betrapten we de rockband uit Austin, Texas, nog maar zelden op.



'Let them build a wall around us/ I don't care, I'm gonna tear it down/ It's just bricks and ill intentions/ They don't stand a chance/ I'll tear it down.'



Ziedaar: een rechtstreekse verwijzing naar de muur die president Trump aan de zuidrand van Spoons thuisstaat laat verrijzen om Mexicanen en andere ongewenste lui te weren.