Southern rocker van Ramblin' Man die het hield met Cher is niet meer

Met de band ging het eind jaren zeventig bergafwaarts, de met drugsverslavingen kampende bandleden konden steeds minder goed met elkaar overweg. In 1982 stopte The Allman Brothers Band.



Er volgden later diverse reünies en Allman zelf bracht in 2011 het sympathieke bluesalbum Low Country Blues uit; dit jaar werd dat opgevolgd door Southern Blood, dat hij vlak voor zijn dood had afgerond.



Gregg Allman bleef weinig bespaard. Zijn vader werd doodgeschoten toen hij 2 was, hij verloor in 1971 zijn broer, en een jaar later bassist in de band Berry Oakley. Eerder dit jaar pleegde drummer van het eerste uur Butch Trucks zelfmoord. Toch is de al twintig jaar drugsvrije Allman altijd enthousiast muziek blijven maken - tot zijn (in 2010 getransplanteerde nieuwe) lever het niet meer hield.