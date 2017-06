Sir Jeffrey Tate (1943-2017): zijn orkest wilde liever een tiran dan dienstbare dirigent

In de documentaire Portret van een orkest (1993) zei Tate dat hij in Rotterdam te democratisch ingesteld was geweest. Een hoornist bevestigde dat: het orkest wilde liever een tiran. Tate, die werd geboren met een verkromming in zijn ruggengraat waardoor hij scheef liep, dirigeerde juist behoedzaam en dienstbaar: hij koesterde de kleinschaligheid, het grote gebaar was hem vreemd. Met de charismatische Rus Valeri Gergjev haalde het Rotterdams Philharmonisch in 1995 Tates tegenpool in huis.