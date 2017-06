Sandra Reemers (1950-2017) gedachten waren als elfjarige al bij de spotlights

Maandenlang had Reemer, zo vertelde ze in een openhartig interview, rondgelopen met een knobbeltje in haar borst. Ook in Indonesië tijdens de opnames van het tv-programma Gouden Jaren van Omroep MAX waarin Reemer bezig was geweest met de sporen uit haar verleden. In de jaren ervoor had ze zich volgens haar laten meeslepen door haar werk en 'Hollandser te willen zijn dan Hollands', dat ze nooit had stilgestaan bij de vraag: wie ben ik? 'Ik kwam erachter dat ik mijn Indische kant veel te weinig aandacht had gegeven', vertelde Reemer.



Haar ouders hadden bij de verhuizing eind jaren vijftig naar het Brabantse Sint-Michielsgestel hun blik op de Nederlandse toekomst gericht. Dus ook Reemer - toen nog Xandra, tot de katholieke zusters op haar school die in hun ogen duivelse X in haar naam veranderden in Sandra. Reemer vond het allemaal prima. Haar gedachten waren al bij de spotlights. Op haar elfde had ze een hitje met Al di là (Net als wij). Met broer Franky op gitaar struinde ze festivals en talentenjachten af. Het was de start van een zangcarrière die vanaf eind jaren zestig aan de zijde van Dries Holten (artiestennaam Andres) ook buiten Nederland succesvol zou blijken.