Rednecks tegen The Donald: links engagement met gierende gitaren

De fans vooraan hebben lang haar onder honkbalpetjes of juist de korte koppies van mariniers, en zingen vol gevoel mee met nummers als Ever South - een eerbetoon aan de arme Ierse immigranten die via de Appalachen in Alabama en Tennessee belandden, en daar nu als rednecks in hun pick-uptrucks rondrijden. Op het podium, in de Webster Hall in New York, neemt voorman Patterson Hood nog een slok whisky en klinkt de metalen galm van gitaren uit het zuiden.