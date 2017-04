Nieuwe concertzaal Arnhem bijna af, maar is die nodig?

Een koopje is het, volgens de Arnhemse cultuurwethouder Gerrie Elfrink: Musis Sacrum, de klassieke concertzaal van de stad, krijgt er een gloednieuwe zaal bij en dat voor maar 20 miljoen euro. Vergelijk dat eens met TivoliVredenburg in Utrecht (bouwkosten: 150 miljoen) of, nog veel erger, de Elbphilharmonie in Hamburg (789 miljoen).



En die nieuwe, multifunctionele zaal is bijna af. Op 6 mei vindt het eerste proefconcert plaats met een optreden van Het Gelders Orkest. De zaal is afgestemd op grote symfonieorkesten, maar kan in een uurtje worden omgetoverd tot popzaal. Een dag na het optreden van het symfonieorkest wordt het nogmaals ingewijd door volkszangers Jannes en Django Wagner. De stoelen (capaciteit: duizend zitplaatsen) kunnen eenvoudig worden weggereden en dan is er zelfs plaats voor tweeduizend man.