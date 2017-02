Naar Trainspotting ga je ook voor de briljante muziek

In juli 1996, toen de film Trainspotting al een paar maanden uit was en de soundtrack-cd net in de platenwinkels lag, stelden fans elkaar de vraag al: waarom stonden Blur, Pulp, Elastica en Underworld er wél op, maar de allergrootste Britse band van die tijd niet? Oasis was mega en zou in zijn noordelijke rauwheid goed bij de film hebben gepast.



In oktober 2016, terwijl T2 Trainspotting in de maak was, kwamen crewleden van toen eindelijk met het antwoord.