Muziek en politiek komen samen bij Grammy's

De zwangere zangeres bracht op het podium een ode aan het moederschap, waarbij ze werd geïntroduceerd door haar eigen moeder en haar dochtertje in beeld kwam. Twaalf dagen nadat ze bekend maakte dat ze zwanger is van een tweeling, trad ze op bij de uitreiking van de belangrijkste popprijzen in het Staples Center in Los Angeles. Beyoncé is genomineerd in een recordaantal categorieën en kreeg in de aanloop naar de show zondag al de prestigieuze muziekprijs voor beste muziekvideo. Ze won met Lemonade ook een award voor best urban contemporary album. Het record van meeste Grammy's in een jaar zal ze niet verbreken, daarvoor had ze in elke genomineerde categorie moeten winnen.



In de nacht van zondag op maandag worden in Los Angeles 84 muziekprijzen uitgereikt. James Corden presenteert de show. Vanwege het grote aantal categorieën worden de winnaars van sommige Grammy's eerder op de dag bekendgemaakt. Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft zondag geen Grammy-award weten te bemachtigen. In de categorie beste orkestrale uitvoering streek het Boston Symphony Orchestra met de eer. Het KCO werd genomineerd voor de uitvoering van Prokofievs Symphony No. 5 onder leiding van dirigent Mariss Jansons.