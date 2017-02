Leo Blokhuis lanceert site voor protestliedjes in strijd tegen 'angsthazerij'

Ik ben een oude idealist die nog denkt dat muziek iets kan veranderen Initiatiefnemer Leo Blokhuis

Het concept is 'gejat van Dave Eggers', haast Blokhuis zich erbij te zeggen. De Amerikaanse auteur is de man achter 30days30songs.com, waarop iedere dag een nieuw anti-Trump liedje verscheen. Maar hoewel boosheid voor Blokhuis een belangrijke drijfveer was voor dit initiatief, vond hij de aanvankelijke 'resist' gedachte toch te beperkt. 'Er komen behalve veel kwade liedjes ook softe nummers binnen waarin mensen worden opgeroepen beter naar elkaar te luisteren.'



De eerste vier nummers op de site (van Iris Hond, Kasper van Kooten, Paul de Munnik en Brainpower ft. Orange) worden dagelijks tot aan de verkiezingen aangevuld met een nieuw liedje. Het liefst een nieuwe opname, zodat er over anderhalve maand een mooi boeket aan nieuwe protestliedjes is gemaakt. Over een gebrek aan materiaal is Blokhuis niet bezorgd. 'Het animo onder de muzikanten is verrassend groot. Heel mooi want ik ben natuurlijk een oude idealist die nog denkt dat muziek iets kan veranderen in de maatschappij.'