Kiss-voorman roept zich uit tot eigenaar van alom gebruikte geste

De aanvraag van Simmons heeft vooral op Twitter veel verontwaardigde reacties uit. Waarom denkt de oude rocker dat hij een exclusieve claim kan leggen op zo'n stokoud gebaar? Immers, de duivelshoorns worden al eeuwen lang over de hele wereld gebruikt in uiteenlopende betekenissen, van 'duivelsverering' tot 'ongeluk' en 'overspel'.



Juridisch relevanter is de kritiek dat Simmons helemaal niet de eerste entertainer is die de duivelshoorns gebruikte. Zo noemt de weduwe van Black Sabbath-zanger Ronnie James Dio de actie van Simmons 'walgelijk'. Haar in 2010 overleden man zou het gebaar populair hebben gemaakt.



Maar het staat niet vast of Dio inderdaad eerder was dan Simmons: Dio werd namelijk pas in 1979 lid van Black Sabbath en Simmons stak zijn pink en wijsvinger dus al vijf jaar eerder de lucht in als Kiss-leider.