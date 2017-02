Justin Bieber op Pinkpop: 'Getuigt van lef, al had ik liever Ed Sheeran gezien'

Nog even over Bieber. Na Pinkpop krijgt hij een drukke festivalzomer met onder meer optredens op Summerburst (Zweden), I-Days (Italië), North Summer Festival (Frankrijk) en British Summer Time (Verenigd Koninkrijk). Probeert Bieber door de Europese festivals te veroveren nog meer zijn best te doen om als artiest serieus genomen te worden?

'Daar is Bieber inderdaad al een tijd mee bezig. Dat zag je ook bij zijn optreden in de Gelredome vorig jaar. Hij was echt geïrriteerd door al dat meidengegil. Hij wil echt af van dat imago van tieneridool en gewaardeerd worden om zijn muziek. Live heeft dat zijn weerslag nog niet gevonden. Niet alleen in het Gelredome viel hij tegen. Die hele houding van hem was raar. Alsof hij er geen zin in had. Alsof hij er met de pet naar gooide. Misschien was het wel een provocatie, maar echt fijn was het niet. Hopelijk voelt hij zich op festivals als Pinkpop meer op zijn gemak en wordt het allemaal een stuk spannender met Bieber. Ik wil het wel zien.'