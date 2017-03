Jongeren aan de klassieke muziek? Probeer een biertje

Een vrouw schiet een van de organisatoren aan. 'Hoe zit dat nou, mag je wel of niet praten tijdens een concert? Ik dacht dat het hier mocht, maar om me heen sist iedereen dat ik stil moet zijn.'



Milena Haverkamp (31), een van de bedenkers van het Klassifest in Paradiso, was net aan het vertellen dat het festival dat vanavond voor de eerste keer plaatsvindt een experiment is, dat ze niet weet of het wel kan: klassieke muziek brengen in de stijl van Paradiso, oftewel, zonder stoelen en met de bar open.