Hoofdbestanddeel openingsdag Pinkpop? Meiden, meiden en nog meer meiden

Ook hier zit de schrik er in

Het is sowieso het weekeinde voor de jonge, vrouwelijke popfan. Zondag geeft Ariana Grande een herdenkingsconcert in Manchester, dat overal ter wereld live wordt uitgezonden, en waar ook Justin Bieber weer aantreedt. Zij moeten de angst bezweren die ook op Pinkpop héél licht voelbaar is, na de ellende vrijdag bij het popfestival Rock am Ring in Duitsland. Dat festival, dat in opzet erg veel lijkt op Pinkpop, moest plotseling worden afgebroken wegens terreurdreiging. Het liep goed af, maar toch.



Bij het betreden van het Megaland te Landgraaf zaterdag constateer je dat ook hier de schrik er een klein beetje in zit. De tassen van de festivalgasten worden echt binnenstebuiten gekeerd, bij een op het eerste gezicht veel strengere controle dan voorheen. Verder merk je als publiek natuurlijk weinig van eventuele extra maatregelen die de festivalorganisatie heeft getroffen.



En op de festivalweide heerst dus ook gewoon de vertrouwde gemoedelijke en soms licht melige Pinkpopsfeer, bij de welbekende Pinkpopfrieten en de eeuwige roze vissershoedjes. Alles is anders, en toch ook weer hetzelfde.