Hoe kwam carnavalskraker Bloemetjesgordijn tot stand?

Ko de Laat zit aan een tafeltje van café Zoetelief aan de Grote Markt in Den Bosch. Deze 47-jarige Tilburgse tekstdichter en verslaggever had zijn tanden gezet in het repertoire en een doortimmerde biografische schets van Wim Kersten. Dit zou hij verwerken in een musical, waar als in een jukebox het levensverhaal aan de hand van zijn liedjes zou worden gepresenteerd - alleen werd het project afgeblazen.



Dat was nou zonde, anders was De Laat in z'n theaterproductie begonnen in de jaren zestig, met het Kwèkfestijn, het jaarlijkse liedjesfestival in Oeteldonk (Den Bosch). Dan had hij verteld over 'het onverschillige talent' Wim Kersten, die zonder ambities in de muziek terechtkwam. De Laat: 'Hij was een beperkte componist en dat was zijn redding. Hij had maar twee zinnen of een kreet nodig om een verhaal te vertellen. Door die eenvoud en humor pakte hij het grote publiek in.'



Kersten zat begin jaren zestig hoog en droog in de schoenenzaak die zijn familie sinds 1911 uitbaatte. De pianolessen uit zijn jeugd waren nauwelijks blijven hangen en hij krabbelde af en toe wat op papier. Och, meedoen aan 't Kwèkfestijn, dat leek 'm toch te hoog gegrepen. Totdat zijn oud-pianodocent Theo Trimbosch, zei: 'Wim, da kende gij ook'. Oké, dan. Ge moet ut vuule, schreef Kersten en hij werd tweede.