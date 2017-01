Free Record Shop-oprichter Hans Breukhoven (70) overleden

Free Record Shop

In 2008 telde Free Record Shop nog 182 zaken in Nederland en 66 in België

In 1971 besloot hij een eigen platenzaak te beginnen in Schiedam onder de naam Free Record Shop. Omdat de zaak niet was aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten-Detailhandelaren kon hij zijn eigen, veelal lagere prijzen rekenen. Het liep al gauw storm. En de muziekmarkt groeide ook ieder jaar. In 1991 werd in Nederland een recordaantal van 39 miljoen cd's verkocht.



Twee jaar eerder had Free Record Shop een beursnotering gekregen Maar de opkomst van internet na de eeuwwisseling betekende het einde van de bloeiende bedrijfstak. Iedereen kon zijn favoriete nummers online ophalen, legaal of illegaal. Breukhoven weigerde zich daarbij neer te leggen. Hij kocht de hele keten weer terug.



In 2008 telde Free Record Shop nog 182 zaken in Nederland en 66 in België. Maar de cd-verkoop zakte steeds verder in. En nadat ook de verkoop van dvd's stagneerde, kwam de keten in grote problemen. Breukhoven was creatief en probeerde op alle manieren nieuwe markten aan te boren. Behalve cd's en dvd's ging hij in de winkels ook games, boeken en snuisterijen verkopen. Ook nam hij een belangrijk aandeel in Snowworld, een keten van indoor skipistes.