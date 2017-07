Er komt een einde aan al die onverwachte toeslagen op concert- en festivalkaarten

Wie weleens online kaartjes voor festivals en concerten heeft geboekt, kent het fenomeen. Een kaartje voor 90 euro, viermaal alstublieft, en dan bij het afrekenen een verrassing: graag nog even extra administratie-, service- en/of printkosten afrekenen. Per 1 oktober moet dat afgelopen zijn, en moeten 'primaire aanbieders van concert-, theater- en festivaltickets en hun organisatoren verplichte kosten bij de start van de boeking duidelijk vermelden', meldt de ACM.



De bedoeling is dat je in één oogopslag de prijs voor een ticket - inclusief boekings- en andere kosten - op verschillende websites kan vergelijken, en niet eerst bij allerlei aanbieders een half boekingsproces moet doorlopen voordat je weet waar je het voordeligst uit bent. Het gaat hier om de onvermijdbare kosten; prijzen voor niet verplichte extraatjes - bijvoorbeeld maaltijden of vervoer - mogen aanbieders wel later in het boekingsproces nog vermelden.