Emotionele stertrompettist is klaar met verhullen

Val maar gewoon binnen met z'n achternaam, Broodboom. Dan komt zijn voornaam, Ado, later aan de beurt. Die achternaam, daar kon je niet omheen, in zijn goeie tijd. Dan wisten mensen niks van jazz, of dat hij ooit 's lands beste trompettist was, maar Ado Broodboom als zodanig werd nooit vergeten.



Nu zit de 94-jarige Amsterdammer in zijn gemakkelijke stoel in zijn flatje te vertellen dat hij altijd een ijdele kerel is geweest en dat die naam hem daarbij heeft geholpen.