Eigenlijk was er voor de Popprijs 2016 maar één kandidaat: Martin Garrix

Gillende meisjes all over the world. Op het vliegveld in Peru, op het vliegveld in Japan, een miljard views op YouTube, 20 miljoen fans bij zijn optredens: dj Martin Garrix - de beste ter wereld - geniet van zijn wereldfaam. O ja, hij is 20 jaar. John Schoorl sprak hem vorige maand. Lees hier het interview.

Het is, in alle eerlijkheid, ook niet bepaald Garrix' doelgroep die zich voor de prijsuitreiking verzameld heeft in de grote zaal van de Oosterpoort in Groningen. Velen hadden op Kensington of De Staat gerekend en lijken eigenlijk niet zo bekend met het fenomeen Garrix, dj en producer, Hollandse wereldster van de 'EDM' ('Electronic Dance Music', een term die vooral gebruikt wordt voor de commerciële voorhoede van het genre).



En dan blijkt ook nog dat de 20-jarige Amstelvener niet in Groningen aanwezig is om de prijs (een cheque van tienduizend euro en een beeldje van Theo Mackaay) in ontvangst te nemen. In plaats daarvan wordt een vooraf opgenomen, nogal summier dankwoordje vertoond op het videoscherm: 'Yo. Sorry dat ik er niet bij kan zijn vanavond, ik zit in Schotland voor mijn videoclip-shoot, maar wat een ongelooflijke eer om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Tiësto, mijn idool, heeft hem ook in het verleden gehad. Nogmaals superbedankt en fijne avond!' En dat is het dan. Einde ceremonie.