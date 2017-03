Een lichtshow is kunst, een goed decor is topdesign

'Sensation stopt ermee', was vorige maand het wat treurige feestnieuws. Het trance- en dancefestival, dat werd ontstoken in de Amsterdam Arena en daarna de wereld overging als exportproduct, is in eigen land over het hoogtepunt heen en organisator ID&T trekt er dus de stekker uit.



Jammer voor de liefhebber, die zich jaarlijks in een wit pak hees om in het voetbalstadion op te kunnen stijgen bij een wit vlammende lichtshow en opbeurende house.