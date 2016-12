Een asgrauw rampjaar voor de pop

Het was een popjaar om met angst en beven uit te zitten. Zó veel grote popdoden. Kon het nog erger? Ja, dat kon. Zondag overleed George Michael, op 53-jarige leeftijd. Een kerstschok.



En het jaar was al zo dramatisch begonnen. Vier dagen voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar stierf Lemmy Kilmister, zanger van Motörhead en algemeen beschouwd als onsterfelijk rockbeest. Lemmy 'That's The Way I Like It, Baby' Kilmister. Dood.