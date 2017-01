Drie arrestaties in Rio de Janeiro na dood zangeres zomerhit Lambada (1989)

De drie jongens, van 23-, 21- en 18 jaar oud, worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Braz. Volgens de politie was Braz in leven toen de auto waarin zijn later verkoold werd teruggevonden in brand werd gestoken. De politie vermoedt dat Braz slachtoffer is geworden van een roofmoord.



De jongens zouden hebben geprobeerd met messen Braz te beroven, maar de zangeres liet zich niet overmeesteren. Na vele messteken en snijwonden verloor de zangeres echter het bewustzijn waarna de daders het lichaam van Braz in haar auto legden en die vervolgens in een straat verderop in brand staken.