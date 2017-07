Dit mag u niet missen op North Sea Jazz 2017

Noname

Darling, zaterdag 8/7, 18.30 uur.



De grensverleggende dichter en hiphopper Noname, in het dagelijks leven bekend als Fatimah Warner, stond vorig jaar samen met Pink Oculus op de eerste editie van het ook al zo fijne Rotterdamse festival MTV REC. Ze komen elkaar nu weer tegen in Ahoy, op dezelfde dag en ook nog in dezelfde zaal.



Noname komt uit de poetry slam-scene van Chicago en dat is te horen op bijvoorbeeld haar vorig jaar verschenen plaat Telefone. Ieder nummer is een verhaal en een track als Sunny Duet zit vol prachtige zinnen: 'Name is just a name, but don't call me crazy. Rain don't feel like rain, it's been so calming lately.'



Haar band, met hoofdrollen voor keyboard en bas, speelt vloeiende jazz als een kabbelende bergbeek, waar al die mooie teksten van Noname op kunnen dobberen. Geen gemaar: check Noname.



Robert van Gijssel