Deze vijf platen inspireerden Foxygen voor hun nieuwe album Hang

Foxygen - Hang Jagjaguwar/Konkurrent.

Live: Woensdag in Paradiso.

Zo'n 'orkest' is dan weer nodig om de platen van Foxygen live uit te kunnen voeren, want die zijn rijk gearrangeerd en zitten tjokvol theatrale gekkigheden, hoe totaal verschillend ze ook zijn.



'We kiezen per album een tijdperk waarop we ons willen richten', zegt France, 'meestal gebaseerd op de platen die we in die periode ontdekken. Daar leven we ons helemaal op uit.'



Doorbraakplaat We Are The 21st Century Ambassadors Of Peace & Magic (2013) was 'sixties' (Stones, psychedelica), ...And Star Power (2014) was 'seventies' (Todd Rundgren, glamrock). Het nieuwe Hang is 'forties': ragtime, musical, Hollywood.



'We zagen een verlopen crooner voor ons', zegt France, 'een soort filmpersonage. Zo begint het vaak. We proppen er veel gekkigheid in, maar eigenlijk zijn de liedjes niet zo dwars : couplet-refrein-couplet, vrijwel altijd.'