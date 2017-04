Deze Nederlandse bands uit de jaren tachtig mogen ook een comeback maken

Blue Murder

De Nederlandse Talking Heads konden het best eens gaan maken in Nederland en vooral ver daarbuiten, was de gedachte begin jaren tachtig. De Amsterdamse band nam bij het nummer Talk Talk Talk een videoclip op die zo MTV op kon worden geslingerd. Blue Murder trad op in het Britse popprogramma The Tube, met Jools Holland, en in 1986 mocht de band een invalconcert spelen op Pinkpop. En toen was het ineens klaar. Zonde.