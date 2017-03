De V-jury zet de mooiste stukken van Telemann op rij

Is het vijftig, honderd jaar geleden dat een bekende componist werd geboren of doodging, reken maar dat je niet aan zijn muziek ontkomt. Gustav Mahler een eeuw dood? Dan regent het nieuwe opnamen en uitvoeringen van zijn symfonieën. Zo gaat dat in de klassiekemuziekwereld. Als er iets is waar programmeurs en platenlabels wild van worden, dan is het wel van jubilea.



In juni is het 250 jaar geleden dat Georg Philipp Telemann (1681-1767) overleed.