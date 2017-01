De lange weg van het eerste Afghaanse vrouwenorkest naar een optreden in Davos

In 2014 werd hij zwaar toegetakeld bij een aanslag tijdens een van de concerten

Khpalwak hoopt met een beurs in het buitenland te gaan studeren. 'Dan kom ik terug en word dirigent van het Afghaans Nationaal Orkest', zegt ze.



Ahmad Sarmast,hoofd van het Afghaanse nationaal muziekinstituut, noemt Khpalwak een symbool voor zijn land. Sarmast was altijd al pleitbezorger van 'de verboden muziek in Afghanistan'. In 2014 werd hij zwaar toegetakeld bij een aanslag tijdens een van de concerten die hij georganiseerd had. Zijn wens muziek belangrijk te maken groeide alleen maar en hij zette het eerste Afghaanse vrouwenorkest op poten, dat later uitgroeide tot Zohra.



Na een tweede concert op het WEF, treedt Zohra nog op in Zürich, Genève, Berlijn en Weimar, telkens met een lokaal orkest. Zohra brengt altijd een mix van Afghaanse en westerse muziek.