De IJslandse band AdHd stuitert langs alle genres

Het was even aftasten voor het instrumentale IJslandse kwartet AdHd, toen ze in januari dit jaar op Eurosonic Noorderslag speelden. In een bescheiden zaaltje, vlak bij de Groningse Vismarkt, zat het publiek niet op stoelen, maar stond het zoals in een poppodium. Het was vrijdag de dertiende, ook al niet per se een geruststelling. En dan was er nog de klok, die dwangmatig vijfenveertig minuten aftikte.



Niet zo moeilijk, zou je denken. Je neemt de setlist en streept de rustigere nummers door tot je op de juiste speeltijd zit.