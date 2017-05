Cornald Maas: 'O'G3NE veel beter dan verwacht, strakke regie, geen poespas'

U bent al sinds 1 mei in Kiev. Hoe kijkt u terug op de afgelopen 10 dagen?

Maas: 'Ik leef momenteel in een Eurovisie-bubbel. We volgen een strak schema, ieder land repeteert 25 minuten en dan hup, komt het volgende land alweer. Ik loop daar tussendoor, verzamel feitjes en verhalen die ik kan vertellen tijdens de optredens. Samen met Jan Smit verzorg ik het commentaar. Ik bereid mijn teksten voor, Jan is meer onbevangen. We nemen van tevoren ook niet door wat we gaan zeggen, we proberen het enigszins spontaan te houden. Helaas hebben we maar 40 seconden tussen de liedjes door, dus een soort keurslijf is onvermijdelijk.'