Chuck Berry (1926-2017) was misschien wel de belangrijkste rock 'n' roll-ster ooit

'Dat nul zetten vooruitdenken heb ik van Chuck Berry'

Niets voorbereiden, geen soundcheck, maar onder ernstige communicatieschaarste binnenwandelen en zonder koffie en een kaakje aan het werk. Dat noemt columnist Peter Buwalda thuis een Chuck Berry'tje. Maar dan mag er verder niks misgaan. Lees hier zijn column uit 2013 terug.



Daar kwam de oude Berry: paars glitteroverhemd, witte kapiteinspet, brede grijns

Muziekredacteur Menno Pot schreef in 2007 na een concert in Tilburg over Berry: Er is niet een muzikant in het bijzonder aanwijsbaar die de rock 'n' roll uitvond, maar van alle pioniers maakte Chuck Berry de meeste indruk op de Engelse tieners die een paar jaar later de beroemdste popgroepen aller tijden zouden oprichten.



De Rolling Stones debuteerden met een Chuck Berry-cover, en zouden in totaal wel tien van zijn songs opnemen. The Beatles zetten Roll over Beethoven en Rock 'n' roll Music op de plaat. Collega's als Little Richard, Jerry Lee Lewis en Fats Domino rockten op piano; dankzij Chuck Berry is de universele rockster gewapend met een gitaar. 'Als we ooit een andere naam voor rock 'n' roll willen', zei John Lennon ooit, 'dan noemen we het gewoon Chuck Berry.'