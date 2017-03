Chuck Berry (1926-2017): vader van een muziekgeneratie

Creatief hoogtepunt

In 1952 begonnen als bluesmuzikant in het trio van Johnnie Johnson trok hij in 1955 naar de bakermat van de elektrische blues, Chicago. Daar was het zijn held Muddy Waters die hem in 1955 adviseerde eens aan te kloppen bij diens eigen platenmaatschappij Chess Records. Berry's eerste single voor dat label Maybellene werd in 1955 een grote hit en er zouden in een paar jaar tijd nog velen volgen.



Zijn beroemdste liedje Johnny B. Goode (1958) schreef hij over zichzelf en Johnnie Johnson, die jarenlang zijn vaste pianist zou blijven. De 'country boy who would play his guitar like a ringing a bell' was in de oorspronkelijke versie volgens Berry in zijn autobiografie (1987) een 'colored boy'. Maar wetende dat zijn grootste publiek uit blanke tieners bestond, paste hij de tekst aan.



Zijn liedjes (Almost Grown, Sweet Little Sixteen, Schooldays) gingen niet alleen over besognes van tieners. Ook racisme (Brown Eyed Handsome Man) en zakendoen (Too Much Monkey Business) kwamen voorbij. Zijn creatieve hoogtepunt lag in de tweede helft van de jaren vijftig, maar hij kon de volledige jaren zestig nog teren op oude successen, dankzij de Beatles (Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music) en de Rolling Stones (Come On, Carol) die in de begintijd van hun carrières allebei liedjes van Berry hadden gecoverd.



Ook de Amerikaanse Beach Boys eerden hem in die tijd met Surfin' U.S.A., een versie van Berry's Sweet Little Sixteen waarvoor Berry de royalties in de rechtbank moest afdwingen.