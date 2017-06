Britse artiesten komen met benefietplaat voor slachtoffers Londense torenbrand

Grote man achter het initiatief is Simon Cowell, muziekproducer en jurylid van de populaire tv-shows X-Factor en Britain's Got Talent. Cowell woont in de buurt van de Grenfell Tower, dat onderwerp is geworden van verhit politiek debat en symbool van de kloof tussen Brits arm en rijk. Nadat Cowell persoonlijk de ravage had aanschouwd als gevolg van de verwoestende brand die was ontstaan door een ontplofte ijskast op de vierde verdieping, besloot hij met een speciale plaat geld in te zamelen.



Cowell heeft gekozen voor een cover van de beroemde klassieker Bridge over troubled water van Simon & Garfunkel. Het blad Rolling Stone benoemde het nummer van het legendarische Amerikaanse duo tot één van de beste 500 singles ooit uitgegeven. En niet de minsten coverden al eens het melancholische liedje uit 1970: Elvis Presley, Aretha Franklin, Willie Nelson, Johnny Cash en Roy Orbison zongen onder meer die o zo gevoelige zinnen 'Like a bridge over troubled water, I will lay me down.'