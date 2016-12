Barbara Hannigan beats Bowie en Beyoncé: dit is het beste album van 2016

Beste concerten 2016 LCD Soundsystem, 21/8, Lowlands

De opwindendste band uit New York gaf een reünieconcert op Lowlands in Biddinghuizen en bood catharsis door dans. De oerdrang van punk leverde de energie en de puls van dance de richting. Zo werd LCD grootser, heerlijker en harder en in de Alpha Peanuts dansten we ons allemaal schoon.

Nee, dan de klassieke plaatkunst. Daarin sloeg een ravissante sterrenvrouw toe, jong en dynamisch, en met een verbluffende vocale stootkracht. Op de plaat Let Me Tell You, een liederenmonoloog van de Deense componist Hans Abrahamsen, ontsteeg de sopraan (en topdirigente) Barbara Hannigan ook al het aardse, maar net even anders dan de heren Bowie, Cohen en in zekere zin toch ook Nick Cave. Met een volgens een V-recensent 'stratosferisch hoge' jubelstem zong Hannigan een nieuwe klassieker naar het uitspansel der stralende topplaten en daarmee stak zij de bloedstollende maar bedachtzame testamentalbums van de pop naar de kroon. Het beeld is weleens anders geweest.



Was 2016 een beter klassiek dan popjaar? Dat kunnen we op basis van onze V-lijst der mooiste platen van het jaar en gezien het hierboven beschreven slagveld aan de top wel stellen. In de toptien van de klassieke platen schitteren vooral de hedendaagse componisten, van Abrahamsen tot Pärt en Van der Aa. Lévende componisten dus. In de pop waarde de dood rond en al leverde dat memorabele platen op, een echte killer zat er niet bij. De platenmakers van wie een doodsklap werd verwacht, van Frank Ocean tot The Weeknd, deelden hooguit een tikje op de kin uit. Ze vielen een beetje tegen.