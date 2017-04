Baptiste W. ontsnapte zingend aan zijn baas en werkstress

De gitaar op zijn rug moet nieuwsgierigheid gewekt hebben. Want Baptiste W. Hamon (30) was nog nauwelijks het café binnen, of een van de mannen aan de bar - verwilderde haardos, een anijskegel van de pastis - stond op van zijn kruk en begon Hamon vragen te stellen. Of hij soms muzikant was? En of hij daarvan kon leven? Hamon antwoordde keurig, ook toen de beschonken man naar zijn naam vroeg. 'Baptiste Hamon? Van het nummer Peut-être que nous serions heureux?'



'Ik dacht nog: hij maakt een grapje', zegt Hamon de volgende dag, op een terras tegenover de Jardin du Luxembourg in Parijs, in de buurt van zijn appartement.