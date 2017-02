Adele laat Beyoncé ver achter zich bij Grammy Awards

1. Adele wint van Beyoncé

Van een strijd om de hegemonie tussen Adele en Beyoncé, de twee koninginnen van de hedendaagse pop, was eigenlijk geen sprake. Adele won alle rechtstreekse duels. Ze won al vroeg in de avond met Hello van Beyoncé's Hold Up in de categorie 'beste solo performance' en zou ook in de belangrijkste categorieën waarin ze allebei waren genomineerd, winnen.



Is dat terecht? Dat Hello een beter liedje is dan Formation van Beyoncé: oké. Maar dat Lemonade een minder album is dan 25, daar valt een aardige boom over op te zetten. 25 wordt door de internationale popkritiek toch wat minder hoog aangeslagen dan Lemonade. En, zo bleek zondagavond in Los Angeles, ook door Adele zelf. In een emotioneel betoog stelde de Britse zangeres: 'I can't possibly accept this award. The artist of my life is Beyoncé.' Beyoncé had moeten winnen aldus Adele en daar had ze een punt.



2. Beyoncé wint van Adele

Helemaal met lege handen ging Beyoncé niet naar huis. Ze won een Grammy voor beste video (Formation) en Best Urban Contemporary Album. Maar dat ze zich na vannacht toch als Koningin mag kronen kwam door haar liveshow. Adele deed het aan het begin van de avond goed met een krachtig, enigszins emotioneel gezongen Hello. Ze nam daarmee revanche op het mislukte optreden vorig jaar, toen All I Ask dankzij technische problemen de mist in ging.



Maar haar ode aan George Michael, later op de avond, pakte niet goed uit. Ze koos voor Fastlove, in een langzame, best lastig gearrangeerde versie. Die ging dus ook mis. Adele legde het liedje stil, slaakte een vloek en begon opnieuw. Dit mocht niet misgaan, dat verdiende George Michael niet.



De tweede poging lukte wel, maar het ontbrak Adele aan het juiste popgevoel. Ze zong het te plechtig, zonder de schwung die George Michael altijd typeerde.



Nee, dan Beyoncé. Die verzorgde een adembenemend optreden, dat te beschouwen was als een ode aan het moederschap. Ingeleid door haar eigen moeder Tina zag Queen Bey er oogverblindend uit, in het goud. Als een Koningin van de Vruchtbaarheid toonde ze haar zwangere buik en zong ze in een prachtige choreografie twee liedjes van het Lemonade. Een hoogtepunt tussen veel vlakke optredens.