Adele grote winnaar in politiek beladen Grammy-show

Postuum

David Bowie won postuum alle Grammy's waarvoor hij was genomineerd. Het album Blackstar van de vorig jaar overleden zanger won de prestigieuze muziekprijzen voor het artwork en de geluidstechniek en als beste alternatieve muziekalbum. Het gelijknamige nummer van de plaat kreeg prijzen voor beste rockuitvoering en beste rocksong. Het 25e studioalbum van de Britse zanger kwam uit op zijn 69e verjaardag in januari van 2016. Twee dagen later overleed Bowie aan leverkanker. Opvallend is dat David Bowie tijdens zijn leven slechts twee Grammy's had gewonnen. In 1985 mocht hij de prijs voor beste muziekvideo in ontvangst nemen voor Jazzin' For Blue Jean. In 2006 kreeg hij een Lifetime Achievement Award.



Justin Timberlakes hit Can't Stop The Feeling!, het nummer dat hij maakte voor de film Trolls, kreeg de Grammy voor beste lied gemaakte voor visuele media. Jennifer Lopez maakte de prijswinnaar voor de beste nieuwe artiest bekend: Chance The Rapper. In haar aankondiging verwees ze naar het politieke klimaat in de Verenigde Staten. 'Dit is geen tijd om stil te zijn.'